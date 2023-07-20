وظائف متاحة من بينها ملتقى التوظيف في أسيوط.. اعرف الشروط والتقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن حاجة عدد من الشركات لموظفين جدد بعضها داخل ملتقيات توظيف وأخرى خارجها شرط توافر بعض المؤهلات والخبرات التي تؤهل المتقدم للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظائف شركة كانستارز للأمن والحراسة

تشارك شركة كانستارز للأمن والحراسة في ملتقى التوظيف بأسيوط والذي يعقد يومي السبت والأحد 22-23 يوليو 2023، من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء بمقر نادي سيتي كلوب بأسيوط والذي يتطلب عدد من الوظائف أبرزها موظف يشغل وظيفة أمن اداري للتسجيل من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/SKXf02KEyj .

وظائف اليوم المفتوح للتوظيف لشركة فينكس للأمن والحراسة

تتطلب الشركة مراقبين أمن «العاصمة الإدارية – التجمع الخامس – القاهرة»، إذ توفر الشركة مرتب ثابت، تأمين طبى واجتماعي، سكن مجهز على أعلى مستوى يونيفورم مجانا، شرط أن يجيد القراءة والكتابة، السن / من 19 لـ55 سنة.

ونوهت الشركة أن موعد ومكان التنفيذ يوم الأربعاء والخميس 26 – 27 يوليو 2023 مركز شباب مدينة طهطا أمام مسجد الخلوتية بطهطا من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة https://forms.office.com/r/3rnjThd6wF أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://tawzeefmasr.com/JobFairs.

وظائف شركة ميديا إيجيبت لأجهزه المطابخ وسخانات المياه

وتشارك شركة ميديا إيجيبت لأجهزه المطابخ وسخانات المياه في ملتقي التوظيف بأسيوط وبتوفر الوظائف الآتية عمال إنتاج، مراقبين جودة، عمال مخازن وذلك يوم السبت والأحد 22-23 يوليو 2023، من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء بمقر نادي سيتي كلوب بأسيوط، للتقديم يمكن خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/SKXf02KEyj.