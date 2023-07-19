جامعة أسيوط تتسلم 31 كرسيا متحركا لدعم المرضى غير القادرين

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالتعاون الكبير والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التوسع في دعم المرضى غير القادرين، وتحقيق ركائز التنمية المستدامة في قطاع الصحة؛ إيمانا بأن المواطن المصري يستحق أفضل صحة، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني في المشاركة للارتقاء بالخدمات الصحية في مصر، وإحداث أثر ملموس وحقيقي على أرض الواقع من إحدى المؤسسات الخيرية.

كراسي متحركة كهربائية

جاء ذلك تعقيباً على تبرع المؤسسة 31 كرسياً متحركاً كهربائياً، للأطفال مرضى الدم، والكلى، وهشاشة العظام بمستشفى الأطفال الجامعي، وتسليم الكراسي للأطفال؛ بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال، والدكتور ياسر فاروق نائب مدير المستشفى، ونخبة من أساتذة طب الأطفال بالمستشفى.

أشاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة بتبرع المؤسسة لغير القادرين على الحركة، ضمن سعيها الدائم إلى النهوض بمستوى الخدمة الصحية في مصر، وتحديداً بالمستشفيات الجامعية والعامة، وعملها على محو قوائم الانتظار، مؤكداً استمرار التعاون بين الجامعة والمؤسسة في المرحلة القادمة؛ لصالح مرضى الصعيد المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط.