«صديق للصين».. هنري كيسنجر يلتقي بالرئيس شي جين بينج في بكين (فيديو)

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى «على مفترق طرق» حيث يجب أن يذهب كلا البلدين بطريقه لأن المشهد الدولي يمر بتحولات كبيرة ولكلا الجانبين الخيار، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

رسالة صينية لواشنطن عبر هنري كيسنجر

من جهتها نقلت قناة CCTV الصينية الحكومية، عن الرئيس الصيني خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر: «بالنظر إلى المستقبل، يمكن لبكين وواشنطن أن يجعل الآخر أفضل وأكثر ازدهارا معا، المفتاح هو الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين»، مضيفا أنه على هذا الأساس، ترغب الصين في العمل مع الولايات المتحدة لإيجاد الطريق الصحيح للتوافق مع بعضها البعض، ودفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام بثبات.

الرئيس الصيني يصف هنري كيسنجر بـ«الصديق القديم للصين»

واعتبر الرئيس الصيني أن هنري كيسنجر «الصديق القديم للصين»، مشيرا إلى أنه مصطلح دبلوماسي صيني مُنح لشخصيات أجنبية لها دور مهم في تنمية دولة الصين.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج: «الصين لن تنسى مساهمة كيسنجر التاريخية، في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية وتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين».

هنري كيسنجر: على واشنطن الالتزام بمبادئ بيان شنغهاي

وفقا لتقرير قناة CCTV الصينية، قال هنري كيسنجر إنه نظرا للوضع الحالي، يجب أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالمبادئ المنصوص عليها في بيان شنغهاي وتفهم «الأهمية القصوى» التي تعلقها الصين على «مبدأ الصين الواحدة».