الرئيس الصيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

استقبل الرئيس الصيني «شي جين بينج»، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، اليوم، في العاصمة الصينية بكين.

زيارة كيسنجر تزامنا مع خلاف بين الولايات المتحدة والصين

وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، أن زيارة كيسنجر إلى العاصمة الصينية تأتي تزامنا مع خلاف واسع بين الولايات المتحدة والصين، حيث بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا في الأشهر الأخيرة، لتحقيق الاستقرار في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كيسنجر يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين

وكان كيسنجر التقى، في وقت سابق، كبير الدبلوماسيين الصينيين «وانج يي»، بالإضافة إلى وزير الدفاع الصيني المدرج على قائمة العقوبات بالولايات المتحدة الأمريكية «لي شانجفو».

يشار إلى إقرار عقوبات أمريكية ضد وزير الدفاع الصيني، بسبب شرائه أسلحة روسية عام 2018، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز (Su-35) ونظام صواريخ «أرض-جو»، من طراز (S-400).