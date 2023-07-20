جامعة الإسكندرية توافق على 4 مذكرات تعاون واتفاقيات

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، على 4 مذكرات واتفاقيات تمثلت في مذكرة التعاون بين كلية التربية الرياضية بنات وجامعة المستقبل بالعراق، واتفاقية التعاون الإطارية بين كلية الأدب وكلية XIANNDA للاقتصاد والعلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، واتفاقية درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية المشتركة بين جامعة الإسكندرية معهد الدراسات العليا والبحوث وجامعة ESSEX بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بحري بالسودان.

كما كرم المجلس الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تقديرا لما بذله من جهد وعطاء في تطوير قطاع الدراسات العليا طوال فترة رئاسته للقطاع.

إنجازات جامعة الإسكندرية

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور تقديره لجميع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، لم تتم بمجهود فرد واحد فحسب، بل تمت نتيجة تضافر جهود فريق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وأكد «الغندور»، عن بالغ امتنانه وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لدعم سيادته اللامحدود لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية للارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة.

وأشار «الغندور»، أنه يأمل في استمرار الجميع تأدية عملهم على الوجه الأمثل من أجل إعلاء المصلحة العامة للجامعة.

وأضاف أن ما يبقى في نهاية المطاف هو الأثر الطيب، متمنيا التوفيق لمن يتولى المسئولية من بعده ويكمل مسيرة العمل مع زملائه كفريق عمل واحد، مؤكداً فخره كأحد أعضاء هذه المنظومة الناجحة التي أدت دورها على الوجه الأمثل، وفي نهاية كلمته وجه الغندور الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وكل من ساهم في الارتقاء بالقطاع من وكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.

إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني

فيما وجه وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث الشكر للدكتور أشرف الغندور على ماقدمه من جهد خلال فترة رئاسته للقطاع، حيث ساهم في تطوير ونهضة القطاع من خلال المساهمة في حل كافة معظم مشكلات قطاع الدراسات العليا، وتطوير وتخصيص منح لطلاب الدراسات العليا، ومد فترة صلاحية المقررات الدراسية، وتسريع إجراءات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، وزيادة عدد المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراة، وإنشاء برامج بينية جديدة، وتحديث اللوائح للتسيير على طلاب الدراسات العليا، وإنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين، وإطلاق مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين بميزانية تصل إلى 300,000 جنيه، وزيادة دعم مصاريف نشر البحوث العلمية.