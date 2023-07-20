إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قصر الباسل بدائرة مركز إطسا، إتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة 4 أشخاص من محافظة المنيا وهم: محمد حسن 25 سنة، ومحمد محمود 21 سنة، ومديحة محمد 32 سنة، ومحمود محمد 16 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.