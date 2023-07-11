مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بينهم عدد من الأطفال، في حادث انقلاب سيارة «سوزوكي» صباح اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة/ الفيوم، بين بوابات الرسوم وكمين كوم أوشيم/ اتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة عليها، ما تسبب في انقلابها ومصرع وإصابة مستقليها.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتغطية الجثة لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة/ الفيوم، بين بوابات الرسوم وكمين كوم أوشيم، بسبب السرعة الزائدة، ووجود متوفى وعدد كبير من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين

وأسفر حادث طريق القاهرة / الفيوم اليوم عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما كانت حالة اثنين من المصابين حرجة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل اثنين من المصابين بحالة حرجة إلى نفس المستشفى، بينما تم نقل 12 مصابًا إلى مستشفى التأمين الصحي.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء تصاريح الدفن.