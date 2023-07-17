مصرع فتاة وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها، اليوم، وأصيب 11 آخرون، بينهم 3 أطفال أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري العياط اتجاه أسيوط بدائرة محافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفاة وعدد من المصابين.

مصرع شابة وإصابة 11 آخرين

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عن مصرع فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر وإصابة 11 آخرين بينهم 3 أطفال أشقاء، معظمهم من محافظة بني سويف، وآخرون من محافظات المنيا والقليوبية والمنوفية، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، حيث أُصيب معظمهم بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبعض الأشخاص باشتباه ارتجاج في المخ.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ6 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، كما دفع مرفق إسعاف أكتوبر بسيارة لزيادة الدعم، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.