أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي.. حالة وفاة و11 إصابة

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفاة والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، والذي وقع مساء اليوم الاثنين، قرب كوبري العياط بدائرة محافظة الفيوم، اتجاه أسيوط، بسبب السرعة الزائدة وختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 11 آخرين بينهم عدد من الأطفال.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف من مرفقي محافظة الفيوم ومدينة 6 أكتوبر إلى مكان الحادث لنقل الجثة والمصابين لأقرب مستشفيات.

مصرع فتاة في الحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن مصرع شريفة عوض بباوي، 25 سنة، مقيمة بمحافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر حادث طريق الصعيد الصحراوي عن إصابة كل من:

- محمود عمر رجب أحمد، 23 سنة، مقيم بني سويف، مصاب بكدمات في الجسم واشتباه ارتجاج بالمخ.

- ميادة عاطف محمد إبراهيم، 27 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالحوض، وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- محمد محمد عبد الحميد علي، 54 سنة، مقيمة بني سويف، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- صباح علي فرج إبراهيم، 50 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة بكدمة شديدة بالرقبة، وسحجات بالجسم.

- رويدا عطوة رفعت عطوة، سنة، مقيمة بني سويف، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

- كريم عطوة رفعت عطوة، 7 سنوات، مقيم بني سويف، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.

- أسماء عطوة رفعت عطوة، 10 سنوات، مقيمة بني سويف، مصاب باشتباه إصابة بالفقرات واشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- وحيد صابر محمد علي، 27 سنة، مقيم بالمنوفية، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد محمد محمود عبد العزيز، 24 سنة، مقيم القليوبية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

- يامنة حسن أحمد عبد الحميد، 44 سنة، مقيمة المنيا، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري وجرح باللسان وجروح بالقدم وكدمة بالبطن.

- حسام محمد محمد حماد، 30 سنة، مقيم بني سويف، مصاب بجرح باليد 2 سم.

نقل المصابين لمستشفى التأمين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، عدا الأخير الذي رفض النقل إلى أيّ مستشفى، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.