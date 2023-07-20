توزيع طني لحوم صكوك أضاحي على الأسر الاكثر احتياجا في مطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن مديرية الأوقاف استقبلت طني لحوم صكوك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه جرى استلام اللحمة الخاصة بصكوك الأضاحي بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، تمهيدا لتوزيعها بمعرفة إدارات التضامن الاجتماعي المختلفة على مستوى المحافظة وإشراف مديرية أوقاف مطروح.

وأشار إلى أن أوقاف مطروح جمعت هذا العام ما يزيد عن مليون جنيه مقابل صكوك رسمية من وزارة الأوقاف، وتقوم الوزارة بمتابعة قوافل اللحوم لمحافظة مطروح للأسر الأولى بالرعاية، والتي اختارتها مديرية التضامن الاجتماعي بعناية وتتولى توزيع اللحوم عليها.

انتظار دفعات لحوم جديدة

وأوضح أن هناك دفعات قادمة من اللحوم يجرى استقبالها وتوزيعها علي مراكز ومدن محافظة مطروح.