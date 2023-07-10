توزيع 7 آلاف كيلو لحوم بلدية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من توزيع 7 آلاف و500 كيلو لحوم بلدية تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أولاد صقر بمركز أولاد صقر البحاروة.

رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الشرقية.

خريطة توزيع اللحوم

وعرض «شعبان» الخطة حيث تم التوزيع في قرى كفر السويركي وأبو عمران وابن العاص بمركز كفر صقر، وقرى أولاد موسى وأبو ياسين والطوبجي وهربيط وكفر الأعصر وأبو عمارة بمركز أبو كبير، وشيبة قش والمحمدية بمركز منيا القمح، وقرى بني حسن وعزبة حبشي ومنشأ ناصر بمركز أولاد صقر، قرية الزرزمون والشبراوين وعزبة نظري بمركز ههيا، وقرية الحبش بمركز الإبراهيمية، وقرى الجمالية ومنشأة بشارة والأخيوة بمركز الحسينية، وغيها من القرى في المراكز الأخرى.