محافظ كفر الشيخ: توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي البلدي الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 4 أطن على 4 آلاف أسرة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الأسر المستحقة في كفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه يتم مراعاة توزيع هذه اللحوم على المستحقين وتدقيق البحث خلال عمليات تسليمها لهم حتى مساكنهم، لتصل تلك اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم.

13 مركز إداري في كفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها عدد 13 مركزا إداريا، يتم توزيع تلك الكميات من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فيها.