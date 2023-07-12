رئيس مركز مطاي بالمنيا: طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الأسواق

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، جهودها في توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية

وأكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيها للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له، إذ تجرى أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

وأكد أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم

وأوضح عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، استمرار عمل منافذ مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن منفذ الوحدة المحلية بصندفا يقدم جميع اللحوم التي يتم ذبحها داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطرى بأسعار مخفضة، كما تشمل المبادرة بيع الخضراوات واللحوم البيضاء.