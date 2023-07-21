استقرار سعر الزيت في التموين.. والصرف مستمر من 450 ألف منفذ بقال

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار سعر الزيت في التموين للمواطنين المستفيدين من الدعم أصحاب البطاقات، وفقا لقائمة أسعار السلع التموينية المعلنة رسميا التي يتم ضخها من مخازن الجملة لـ450 ألف منفذ بقال تمويني لصرف مقررات المواطنين وحصص البطاقات.

سعر الزيت في التموين

ونوهت وزارة التموين أن سعر الزيت في التموين يتم صرفه عند 30 جنيها لأصحاب البطاقات، بالحصة المحددة لكل بطاقة والتي حددها قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي جاء كالتالي: «تبلغ حصة البطاقة التموينية من الزيت المدعم زجاجة واحد لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحد شهريا».

ضخ الزيت الحر لفروع المجمعات الاستهلاكية

فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية الزيت بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنتشرة على مستوى المحافظات بعدد 1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع بأسعار مخفضة، إذ يبلغ سعر الزيت الحر في المجمعات بـ35 جنيها، ويبلغ سعر السكر 20 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ بـ 20 جنيها.