حقيقة زيادة حصة الفرد في التموين 30 جنيها.. اعرف مقررات السلع لكل بطاقة

ترددت أنباء عن زيادة حصة الفرد في التموين بقيمة 30 جنيها إضافية على قيمة الحصة الرسمية التي يحصل عليها الفرد من الدعم التمويني والمحددة بـ50 جنيها يحصل بموجبها الفرد على عدد محدد من السلع التموينية التي تضخها وزارة التموين في منافذ البقالين.

زيادة حصة الفرد في التموين

وأكدت مصادر بوزارة التموين، أنه لا يوجد أي قرار بشأن زيادة حصة الفرد في التموين، وأن الدعم المخصص للمواطن محدد كما هو بقيمة 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءً من الفرد الخامس.

وأضافت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، أن مقررات السلع التموينية لكل بطاقة تُحدد وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتحديد كميات السلع التموينية المنصرفة لكل أسرة كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتم صرف بديلا عن الأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.