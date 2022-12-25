سعر الزيت والسكر في التموين اليوم.. 25 جنيها للزجاجة 800 مللي

استقر سعر الزيت والسكر في التموين، اليوم، ضمن قائمة أسعار السلع التموينية التي تستكمل منافذ البقالين صرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن حصص السلع المخصصة لهم عن شهر ديسمبر الجاري، والتي تستمر وزارة التموين في صرفها لمستحقي الدعم على مدار أيام الشهر.

سعر الزيت والسكر في التموين اليوم

ويأتي سعر الزيت والسكر في التموين اليوم، والمتاح في منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية التي تصرف التموين لأصحاب البطاقات، عند 25 جنيها لزجاجة الزيت التي تزن 800 مللي، و10.50 جنيهات سعر كيس السكر المعبأ وزن 1 كيلو جرام.

صرف الاستعاضة الاولى للبقالين 27 ديسمبر

وتتسلم منافذ بقالي التموين الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لشهر يناير من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوم 27 ديسمبر، ضمن الحصص السلعية المخصصة للبقالين عن شهر يناير، والتي يتم صرفها على 4 دفعات للبقالين، تبدأ الدفعة الأولى للشهر الجديد في يوم 27 من الشهر السابق.

فيما تضخ وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا لمنافذ بقالي التموين، 4 ألاف طن سكر، و3 ألاف طن زيت، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، من مخازن الجملة التي يبلغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية.