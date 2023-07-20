تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023.. رابط التقديم وشروط القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023، والتفاصيل الكاملة للمناهج الدراسية والتخصصات وسنوات الدراسة وشروط التقديم والقبول بالمدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 / 2023.

تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من شروط تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023، ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة، مشيرا إلى أن التقديم متاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

مميزات مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2023

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- الشركاء: الهيئة العربية للتصنيع.

شروط التقديم لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023.

- ألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من القاهرة الكبرى.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المناهج الدراسية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- تشكيل معادن صناعة الطائرات.

- هيدروليكا الطائرات.

- تصنيع دوائر كهربائية للطائرات.

- سنوات الدراسة: ثلاث سنوات.