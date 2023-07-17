وزير التعليم: يكفينا فخرا أن الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي مدارس التكنولوجيا

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

وفي كلمته، وجّه الدكتور رضا حجازي الشكر للوزراء لحرصهم على المشاركة في هذه الاحتفالية، قائلا: «إن حضور واهتمام الوزراء لهذا الحفل يعد مؤشرًا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ويؤكد على دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية»، مؤكدًا أنه يكفينا فخرًا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعًا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

حجازى يشيد بمهارات الطلاب

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر 2030 بشكل عملي كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن التعليم الفني يلقى إقبالا كبيرا وقويا من الطلاب، وهذا لإقبال الطلاب الشديد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في حين أنهم حصلوا على مجموع أكبر من الالتحاق بالثانوي العام، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب لديهم الفرصة أيضا لاستكمال مسار تعليمهم عبر الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والسويدي للتكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، موجهًا بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

حجازي: هناك أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني

وأضاف الوزير أن هناك هيئة اتقان للاعتماد والجودة، التي تعتبر مؤشرا عن قناعة الدولة المصرية بالتعليم الفني، كما أن هناك أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، مؤكدًا أن المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية، ولا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم، مضيفا أن استراتيجية التعليم تسير بخطى ثابتة وواضحة.

كما أوضح الوزير أن شراكة مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية، ركزت على الناحية العملية، والتدريب العملى، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال شاركوا فى تقييم الطلاب فى الناحية العملية، بجانب تطبيق الوزارة لمنهجية الجدارات.

وهنأ الوزير الطلاب على نجاحهم، متمنيًا لهم أن يكون هذا النجاح بداية لنجاحات أكبر وأعظم فى المستقبل، مؤكدا أن الوطن ينتظر منهم العمل الدؤوب والسعي المستمر نحو النهوض بالمجتمع وتحقيق النهضة المنشودة.

كما توجه الدكتور رضا حجازي بالتحية والتقدير للمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدوره الفعال وجهوده المؤثرة في دعم جهود تطوير التعليم الفني عبر مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن المسؤولية المجتمعية لمؤسسات رجال الأعمال تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في دعم استراتيجيات وخطط تحقيق التنمية المستدامة.