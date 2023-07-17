«التعليم» تطالب المديريات بجمع تحويلات طلاب الثانوية العامة للبت فيها

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2023-2024 بجمع كل التحويلات من المدارس.

تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتكليف الإدارات التعليمية بجمع كل تحويلات الطلاب بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العام للتعليم الثانوي في ديوان عام الوزارة على مرحلتين في نهاية شهر يوليو ونهاية أغسطس؛ لبحث التحويلات والبت فيها.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بالنسبة لتحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الدولية، يتم الرجوع إلى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية فيها وذلك للاختصاص.