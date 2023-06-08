أحمد حاتم يشارك السفير البريطاني في أولى الحلقات النقاشية لمبادرة «لها ومعها»

شارك الفنان أحمد حاتم في أولى الحلقات النقاشية الخاصة بمبادرة «لها ومعها» التي أطلقتها السفارة البريطانية بالقاهرة، بصفته سفيراً للشؤون الاجتماعية وممثلاً عن المنحة التي جرى إطلاقها للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بحضور السفير البريطاني جاريث بايلي، والرئيسة المشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالمرأة والسلام والأمن، البارونة فيونا هودجسون.

إقامة الحلقة بحضور السيفير البريطاني

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور، وجه السفير البريطاني، شكره وامتنانه للفنان أحمد حاتم، على مشاركته في مبادرة «لها ومعها» وتحمله مثل هذه المسؤولية الإنسانية السامية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأوضح أن «حاتم» هو الرجل الذي سيحمل رسالة إلى غيره من الرجال والشباب والصبية، يحثهم فيها على احترام النساء والبنات في كل مكان.

وأضاف أن هذه المهمة قد أوكلت له لما له من قدرة على نقل الرسالة إلى الملايين، خاصة أنه ممثل مشهور في وطنه مصر وله عدد هائل من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يفوق 4 ملايين.

أحمد حاتم يعبر يشكر للسفير البريطاني

ومن جهته، عبّر الفنان أحمد حاتم عن شكره وتقديره للسفير البريطاني والقائمين على مبادرة لها ومعها على ثقتهم الكبيرة فيه واختيارهم له لهذه المهمة، مشيداً بجديتهم وصدقهم في تنفيذ أهداف المبادرة على أرض الواقع، وبما قدموه من دعم مادي يليق بها، خاتماً كلمته بجملة قال فيها «آن الأوان أن يدعم الرجال النساء.. آن الأوان أن يبدأ التغيير من الرجل، ولذلك أنا موجود هنا معكم في هذه المبادرة وسأذهب معها إلى أبعد الحدود حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، وسأعمل جاهداً على أن يصل الوعي بها إلى أكبر عدد ممكن».

تهدف «لها ومعها» إلى مواجهة العنف القائم على نوع الاجتماعي، إضافة إلى تقديم خدمات لدعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويدعم هذه المبادرة صندوق استقرار وأمن النزاعات في المملكة المتحدة (CSSF)، وهو برنامج حكومي عبر المملكة المتحدة يقدم مشاريع لمعالجة العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.