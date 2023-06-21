السفير البريطاني: مصر بلد الفرص الواعدة وسوق متميز لجذب الاستثمارات

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، أن مصر تعد بلد الفرص الواعدة، وسوق كبير جاذب للاستثمار، وموقع جغرافي متميز بوجود قناة السويس، ومجتمع شاب قادر على استيعاب المهارات الجديدة.

سفارة بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك

وقال السفير البريطاني، في تصريحات لعدد من المحررين الدبلوماسيين، على هامش الاحتفالية التي أقامتها السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، إن بريطانيا تدعم المسار التنموي لمصر بحوالي 700 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركات البريطانية تعمل في مجال تحلية المياه والطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية.

مشاركة عدد وزراء في بعثة تجارية للندن

وأشار «بايلي» إلى أنه في الأسبوع الماضي، قامت البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بزيارة إلى لندن، بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بهدف جذب اهتمام الشركات البريطانية للفرص الاستثمارية في مصر.

وأكد السفير البريطاني أهمية الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى الإصلاحات التي قامت بها مصر مؤخراً في إجراءات الشفافية والإصلاحات الضريبية والجمارك الإلكترونية.

وحول مستقبل العلاقات بين مصر وبريطانيا خلال الفترة القادمة، قال إن التعاون سيركز سترتكز على ثلاثة محاور هي الاقتصاد والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين في ملف استقبال السودانيين.

ووجه السفير بايلى الشكر للحكومة المصرية لدورها في إجلاء الرعايا البريطانيين من الخرطوم، واصفا مصر بأنها «واحة مستقرة محاطة بالأزمات».

التعاون في مجال التعليم

وفيما يخص التعاون في مجال التعليم، أكد جاريث بايلى أن هذا الملف يحتل أهمية خاصة لدى البلدين، معلنا عن بدء فتح باب التقدم لمنحة تشييفنج في أغسطس القادم، ولفت إلى أن عدد الخريجين من هذه المنحة بلغ 1500 خريج.

وأوضح أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتوظيف الشباب الخريجين، مشيرا إلى أهمية زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي إلى بريطانيا الشهر الماضي ومشاركته في المنتدى العالمي للتعليم.

دور مصر في دعم المرأة

وحول قضية المساواة بين الجنسين أكد أن مصر لها أجندة محددة لمكافحة التمييز والعنف القادم على أساس النوع، مشيرا إلى التعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن في مشروع تحت عنوان "لها ومعها" لمساعدة المنظمات والجمعيات والنشطاء العاملين في هذا المجال.

ومن جانب آخر، قال السفير البريطاني بالقاهرة إنه يتم الاحتفال بعيد الملك مرتين كل عام، فتقليديا يتم الاحتفال في شهر يونيو به كعيد وطني، مذكرا بأن الملك تشارلز يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الخامس والسبعين، ولأول مرة تحتفل بريطانيا بعيد ميلاد الملك منذ حوالي 80 عاما.

الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز

وأوضح أن حفل استقبال عيد ميلاد الملك تشارلز هذا العام يركز على 3 محاور هي : التواصل والنجاح والشراكة، وهو ما بعكس التواصل بين الشعبين والنجاح بين البلدين والشراكة الخضراء.

وأشار إلى الزيارة التي قام بها الملك تشارلز إلى مصر عام 2021 بينما كان وليا للعهد، حيث حرص على أن تكون مصر أول دولة يقوم بزيارتها بعد رفع قيود كورونا وهي المرة الرابعة التي يزور القاهرة وجاء بهدف المساعدة في تسليم مصر مؤتمر المناخ كوب 27 حيث ترأست بريطانيا الدورة السادسة والعشرين.

تطبيق مفهوم صفر كربون

وأكد السفير «بايلي» أن الحفل الذي تقيمه السفارة البريطانية اليوم، تم تنظيمه بشكل صديق للبيئة، من خلال تطبيق مفهوم «صفر كربون»، مشيراً إلى أنه تم بالتعاون مع مركز بصمة الكربون في جامعة هليوبوليس.

وأشار إلى أنه خلال مؤتمر (COP-26) في جلاسكو بالمملكة المتحدة، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة مليار و200 مليون دولار أمريكي، والتي سيتم تنفيذها قريبا.