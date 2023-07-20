«البحوث الإسلامية» يبرز قيمة الصداقة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

يستمر مجمع البحوث الإسلامية في نشر مجموعة القيم المستخلصة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، بهدف توعية للأمة الإسلامية من بعدهم.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل قليل، أن النبي صلى الله علهي وسلم، علم أمته وصحابته في هجرته قيمة الصديق، وكيف يكون الصديق لصديقه في المواقف المختلفة.

قيم الهجرة النبوية

وقال مجمع البحوث الإسلامية في منشوره، إن واحدة من أهم قيم الهجرة النبوية المباركة، أنها أوضحت صور الصداقة الحقيقية التي تمثلت في الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، ومواقفه مع النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الهجرة أم في غيرها من المواقف التي جمعته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

طلب أبو بكر بالهجرة

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية أن أبو بكر الصديق هو الذي طلب الصحبة من النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة المنوة فقال: «الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثم بكى لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم».

وتابع مجمع البحوث الإسلامية أن ما دل على ذلك قول السيدة عائشة -رضي الله عنها-: «فَوَاَللَّهِ مَا شَعُرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي يَوْمئِذٍ».

كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُؤسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا». متفق عليه

جدير بالذكر أن العام الهجري الجديد كان بدايته أمس الأربعاء، الأول من الشهر المحرم للعام 1445 هجريا، والذي وافق يوم 19 يوليو من العام 2023 ميلاديا، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء بعد استطلاع هلال الشهر المحرم مساء يوم الإثنين الماضي.