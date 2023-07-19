داعية إسلامي لقناة الناس: الهجرة تعلمنا الأخلاق الحسنة والقدوة

قال الشيخ أحمد سيف، الداعية الإسلامي، إن من الدروس المهمة التي نستحضرها من هجرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي أن تمسك المؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق يظهر أثناء الابتلاء والمحن، والقيم والأخلاق أصول عليا وليست وسائل.

وتابع الداعية الإسلامي، في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «سيدنا محمد كان مشهورا بين قريش بأنه الصادق الأمين، لدرجة إنه بعد بعثته وتكذيبه في دعوة النبوة، كانوا يتركون الأمانات عنده، وكان بيحافظ عليها حتى لما هاجر ترك سيدنا علي بن طالب في فراشه ليس خديعة للمشركين فقط، وإنما لكي يرد لهم أماناتهم».

واستكمل: «معيار التعامل بالأخلاق الحسنة هو الثبات عليها، مهما كان تصرف الطرف الآخر، وفي موقف ثاني لما تعرض سراقة بن مالك لسيدنا النبي وصاحبه، لكي يفوز بالجائزة التي أقرتها قريش لم يدل عليهم، فلما اقترب من سيدنا النبي فغاصت أرجل الحصان، فقال لسيدنا النبي أعطنى الأمان فأعطاه الأمان، وبشره إنه هيأخد أساور كسرى، إن لم يدل قريش على مكانهم».