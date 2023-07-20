رئيس «المستقلين الجدد»: العفو الرئاسي عن 1400 شخص يؤكد الثقة في «الحوار الوطني»

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية جاء في إطار سلسلة دفعات العفو الرئاسي كما وعد من قبل، مشيرًا إلى أنّ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مع الدعوة للحوار الوطني تحمل نوايا صادقة وأفعال جازمة في المضي نحو خلق مساحات مشتركة وفتح مساحات وآفاق جديدة للحوار الوطني مع كل القوى السياسية.

منح جديدة في موجات العفو الرئاسي

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العفو الرئاسي الذي حدث بالأمس تضمن منح جديدة في موجات العفو الرئاسي التي شملت المحبوسين على ذمة قضايا أو الغارمين، إذ إنّ العفو الأخير جاء لمن صدرت لهم أحكام قضائية ضدهم، متابعا: «نحن أمام آفاق لفتح عمل مشترك وخلق مساحات جديدة، وهذا العفو جاء نتيجة لدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني ليؤكد على أن هناك دفعة وثقة جديدة للحوار».

العفو الرئاسي شمل دفعات كثيرة

وتابع بأنّ العفو الرئاسي شمل دفعات كثيرة، إذ وصل إلى ما يقرب من 1400 معفو عنه في مختلف الاتجاهات السياسية ومختلف النواحي سواء كان حبسا احتياطيا أو غارمين او على ذمة قضايا، وهذه الجهود تؤكد صدق النوايا والمضي نحو جمهورية جديدة، مؤكدًا قبول الرأي والرأي الآخر، واختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية.