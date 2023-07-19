«المصريين الأحرار» عن قرارات العفو الرئاسي: السيسي يشعر بجميع المواطنين

ثمن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، القرار الرئاسي بالعفو عن عدد من المحبوسين، جاء من ضمنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، كما توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هذا القرار واستجابته السريعة لمجلس أمناء الحوار الوطني.

المصريين الأحرار: قرار العفو يدل على أن الرئيس قائد وطن يشعر بالمصريين

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القرار الرئاسي الأخير بشأن الإفراج عن بعض المحبوسين جاء استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني، كما أنه يدل على دعم الرئيس للحوار ولدور لجنة العفو الرئاسي.

وأشار خليل إلى أن خطوة العفو الأخيرة تدل على أن الرئيس يتمتع بحس وطني عالٍ، وتؤكد على أنه يستعمل صلاحياته الدستورية كأب لكل المصريين، ودائما يراعي كافة الظروف المحيطة بالمواطن عند اتخاذ قرارته، وأضاف: «الرئيس استعمل صلاحياته من منطلق إنساني، وهو أب حنون وقائد وطن يشعر بإحساس كل المصريين».

عفو رئاسي عن باتريك زكي ومحمد الباقر

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.