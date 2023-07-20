توقيع الكشف الطبي على 1699 حالة خلال قافلة طبية في مغاغة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وأكد أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1699 حالة في مغاغة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بمغاغة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 17 و 18 من يوليو الجاري بقرية شارونة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

صرف العلاج بالمجان

وأعلن وكيل وزارة الصحة في المنيا أن الحالات تضمنت الآتي: 287 جراحة، 326 حالة أطفال، 272 باطنة، 85 نساء، 63 تنظيم الأسرة، 78 أسنان، 171 رمد، 267 جلدية، 150 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 110 تحاليل متنوعة، و6 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل 25 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.