ضبط متهم حاول سرقة مكتب بريد في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا من ضبط متهم هاجم مكتب بريد في قرية صفط الشرقية مستخدما سلاحا ناريا وأطلق أعيرة نارية لتهديد العاملين بقصد السرقة.

بلاغ بالهجوم على مكتب بريد

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا، وتحديدا صفط الشرقية، وقيامه بإشهار سلاح نارى «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين فى محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإدارى بالتصدى له لاذ بالهرب مستقلاً دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» دون الاستيلاء على أى مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.

تحديد وضبط المتهم وإحالته للنيابة

بإجراء التحريات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.