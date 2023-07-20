سياسي مصري: العفو الرئاسي دليل على تطبيق مبادئ استراتيجية حقوق الإنسان

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن ردود فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية على المطالب التوافقية التي تمت من خلال منصة الحوار الوطني دليلا قاطعا على أن الرئيس السيسي يعيش بوجدانه مع الشعب المصري وما يتوافقون عليه بشأن تحقيق المصلحة العامة للدولة وتطبيق معايير حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان لا تنحصر في حرية الرأي

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حقوق الإنسان الحقيقية لا تنحصر في حرية الرأي فقط بل المأكل والملبس والمشرب، مشيرا إلى أن مصر أصبحت ماضية على طريق تحقيق أهدافها من خلال استراتيجية وطنية أرسى الرئيس السيسي قواعدها، موضحا أن الحوار الوطني وقرار العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين أو الصادر بحقهم أحكاما قضائية جاء وفقا لسلطات الرئيس الدستورية ودليل قاطع على أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان بدقة مقارنة بدول غربية كثيرة.

ردود فعل العالم غير هام

وتابع، أن ردود فعل العالم الخارجي حول قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بالنسبة لمصر غير مهمة، كونهم يستهدفون الدولة المصرية دائما من خلال مزاعم غير موجودة في الواقع، مضيفا: «الدولة المصرية وما يدور فيها من تطبيق أعلى معايير لحقوق الإنسان فاقت كثيرا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها».