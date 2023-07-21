محاكمة 4 عاطلين متهمين بسرقة أجهزة كهربائية في حدائق أكتوبر

أمر المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، بإحاالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية، قاموا بسرقة أجهزة كهربائية، من إحدى الشركات باستخدام سيارة نصف نقل بحدائق أكتوبر.

سيارة تحمل أجهزة كهربائية من داخل عقار

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الواقعة فوجئ بها «أشرف.ع» 47 سنة خفير بإحدى الشركات، يفيد وجود سيارة بالموقع نصف نقل بيضاء اللون تحمل أجهزة كهربائية من داخل عقار و وبالانتقال والفحص، ألقي القبض على «عيد، ف» 32 سنة، و«يحيى.ع»، 45 سنة، مطلوب في عدد 3 قضايا تحديد، و«رأفت. م» 20 سنة وتبين أن الثاني اتفق مع باقي المتهمين على سرقة الأجهزة الكهربائية، وألقي القبض عليهم، وجرى ضبط السيارة النقل محملة 7 بوتاجازات، و5 ثلاجات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تعرف على العقوبة

يقول المحامي هاني عادل الخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.