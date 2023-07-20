محاكمة جنائية لشخصين بتهمة سرقة بطاريات السيارات

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة شخصين للجنايات لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات أثناء انتظارها بأحد الشوارع بمدينة التبين جنوب القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة محاكمتهما أمام الدوائر الجنائية.

إرتكاب واقعتى سرقة أخرتين

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية، حال شروعهما في سرقة بطارية سيارة بأسلوب الضغط على الكابوت، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وأنّه وراء ارتكاب واقعتي سرقة أخرتين.

تعرف على العقوبة

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.