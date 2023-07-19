ضبط مرتكب واقعة الشروع في سرقة مكتب بريد بالمنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا، وقيامه بإشهار سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين في محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإداري بالتصدي له لاذ بالهرب مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية دون الاستيلاء على أي مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.

ارتكاب الواقعة بقصد السرقة

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة «عامل - مقيم بدائرة المركز»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.