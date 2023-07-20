ماريان خوري مديرًا فنيًا لمهرجان الجونة السينمائي

في إطار استراتيجية جديدة يتبناها مهرجان الجونة السينمائي للانطلاق إلى آفاق أرحب. وحرصًا من إدارة المهرجان على توفير المزيد من الرعاية والدعم لصناع السينما المصرية والعربية وروادها وفقًا للسياسة المعتمدة في الفترة المقبلة، يسعد "الجونة السينمائي" اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرًا فنيًا، وذلك اعتبارًا من الدورة السادسة التي تُعقد من 12 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مدينة الجونة. ويأتي ذلك الاختيار، تماشيًا مع الرؤية الجديدة للمهرجان والتي تمثل "صناعة السينما" هدفها الرئيسي.

عبَرت ماريان خوري عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل المهرجان، متأملة بالمساهمة في تطوير العمل، كما أنها تمنَت أن يمثل حضورها ضمن فريق العمل إضافة جديدة.

قالت: "مهرجان الجونة يساهم منذ انطلاقته في تحقيق مشاريع مهمة من خلال الدعم الذي يقدمه. أتمنى توسيع مجال الرعاية والدعم وتنظيم الورش لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وذلك في كافة مجالات العمل السينمائي".

وقال المدير التنفيذي عمرو منسي إن "تعيين خوري مديرًا فنيًا من أهم القرارات التي اتخذتها إدارة مهرجان الجونة"، مؤكدًا أنه "على يقين من أنها ستمثل إضافة قوية للمهرجان بتوليها هذا المنصب، كونها واحدة من أهم صناع السينما في المنطقة، ولديها الكثير من الخبرات في هذا المجال".

عن اختيار ماريان خوري، قال مدير المهرجان انتشال التميمي: "العلاقة ما بين مهرجان الجونة والمنتجة الكبيرة ماريان خوري ليست وليدة اللحظة، بل انها علاقة قوية مستمرة منذ الدورات الخمس الماضية للمهرجان، واتخذت أشكالًا مختلفة، مرة من خلال عضويتها بلجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، ومرة بصفتها منتجة، ومرات عديدة كمساهمة في منصة الجونة السينمائية. انضمام خوري للجهاز الفني والإداري استمرار لهذا التعاون، وتواجدهها سيشكل إضافة حقيقية بالغة الأهمية".

نبذة عن ماريان خوري

ماريان خوري منتجة ومخرجة مصرية استمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لنحو ثلاثين عامًا.

أنتجت وأخرجت أعمالاً منذ عام 1980، تناولت فيها الهوية والذاكرة الشخصية وتهميش الأقليات. أنتجت أكثر من 30 عملاً درامياً ووثائقياً حازت على جوائز في مهرجانات دولية، وكان لها دور رئيسي في تأسيس "بانوراما الفيلم الأوروبي" منذ دورته الأولى عام 2004، كما ساهمت في وضع حجر الأساس لسينما "زاوية سينما" في 2014.

نالت خوري بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة. حصلت خوري على وسام جوقة الشرف الفرنسي بدرجة فارس في 2022.

يُعتبر مشروعها "ورش دهشور"، قناة ربط بين الفنانين وصناعة السينما، وهو مخصص لإرشاد وتطوير أفلام يعمل عليها أصحاب المواهب الناشئة في مصر والوطن العربي.

أما أحدث أفلامها "احكيلي" (2019)، فاختير للمشاركة في الدورة 32 لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.