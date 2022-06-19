تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن تأجيل الدورة السادسة من المهرجان، والتي كان من المُقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر المُقبل.

سبب تأجيل المهرجان

وقالت إدارة المهرجان في بيانٍ صحفي، «يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تأجيل نسخته السادسة والمقرر إقامتها 13-22 أكتوبر 2022، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه المنتدى العالمي في قطاعي الفن والسياحة محليا ودوليا نظرا للتحديات العالمية الراهنة وما يترتب على ذلك من حاجة لوضع استراتيجية متكاملة ترقى إلى مستوى التوقعات المتنامية من المهرجان كمنصة رائدة للأفلام والفن والثقافة تم اتخاذ قرار بتأجيل المهرجان».

وتابعت «ستعلن اللجنة المنظمة للمهرجان عن التحضير والتطوير للنسخة السادسة بشكل دوري خلال الأشهر المقبلة».

موعد التأجيل سيجري تحديده لاحقا

تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.

وستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة.