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منطلق الجونة السينمائي يغلق باب التقدم لمرحلة التطوير.. 113 مشروعًا تقدمت للمشاركة

كتب:

هانى حسن
03:03 م | الخميس 20 يوليو 2023
مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة عن انتهاء فترة التقديم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي، برنامج المهرجان المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلة التطوير، والذي يقام خلال الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل.

منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة في مرحلة التطوير، وهو رقم قياسي لعدد المشروعات المتقدمة لأي نسخة من نسخ المهرجان.

سيتم من بينها اختيار المشروعات التي ستشارك في المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية.

هذا ويستمر المنطلق في استقبال الأفلام قيد الإنجاز في مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل.

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