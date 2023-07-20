رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المركز المصري الألماني ينظم دورة حول «مجال المبيعات» لشباب المحافظات

كتب:

منة عبده
07:59 م | الخميس 20 يوليو 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

دورة تدريبية جديدة، أعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول «مجال المبيعات»، لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية، والوكالة الألمانية للتوظيف. 

خبراء لتدريب كل ما يخص المبيعات

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة، والتى جاءت كالتالي: «ابدأو في مجال المبيعات من خلال تدريب بنقدمهولك، هنتعلم فيه كل ما يخص المبيعات، من خبراء شغالة في المجال من سنين».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن تدريب «مجال المبيعات» يستهدف الشباب داخل أكثر من محافظة، وهي: «محافظة الدقهلية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة الأقصر».

تدريب لمدة 5 أيام

وأوضح المركز المصري الألماني أن التدريب في محافظة أسيوط يبدأ يوم 26 يوليو، ويستمر لمدة خمس أيام، على أن يبدأ في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج والأقصر يوم 27 يوليو، ويستمر لمدة خمس أيام، وذلك من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، على أن يكون التسجيل من خلال أرقام الجمعيات.

وأكد المركز المصري الألماني، على أنه سيتم غلق باب التسجيل ضمن دورة «مجال المبيعات»، عند اكتمال العدد المطلوب. 

اقرأ المزيد:

إطلاق حملة «اعرف حقك واطمن».. أبرز أنشطة وزارة الهجرة في أسبوع

«النواب» يناقش مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2023/ 2024

سفيرة وزارة الهجرة لمتحدي الإعاقة: حياة ذوي الهمم تغيرت بفضل اهتمام الرئيس

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية

الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف وزارة الهجرة.. التقديم مستمر حتى 22 مايو
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.