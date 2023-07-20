المركز المصري الألماني ينظم دورة حول «مجال المبيعات» لشباب المحافظات

دورة تدريبية جديدة، أعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول «مجال المبيعات»، لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية، والوكالة الألمانية للتوظيف.

خبراء لتدريب كل ما يخص المبيعات

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة، والتى جاءت كالتالي: «ابدأو في مجال المبيعات من خلال تدريب بنقدمهولك، هنتعلم فيه كل ما يخص المبيعات، من خبراء شغالة في المجال من سنين».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن تدريب «مجال المبيعات» يستهدف الشباب داخل أكثر من محافظة، وهي: «محافظة الدقهلية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة أسيوط، محافظة سوهاج، محافظة الأقصر».

تدريب لمدة 5 أيام

وأوضح المركز المصري الألماني أن التدريب في محافظة أسيوط يبدأ يوم 26 يوليو، ويستمر لمدة خمس أيام، على أن يبدأ في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج والأقصر يوم 27 يوليو، ويستمر لمدة خمس أيام، وذلك من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، على أن يكون التسجيل من خلال أرقام الجمعيات.

وأكد المركز المصري الألماني، على أنه سيتم غلق باب التسجيل ضمن دورة «مجال المبيعات»، عند اكتمال العدد المطلوب.