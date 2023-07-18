«الهجرة» تنظم دورة «المهارات الرقمية» لشباب المحافظات

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، حول «المهارات الرقمية»، لشباب المحافظات، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تدريب «المهارات الرقمية» في محافظة بني سويف

أوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو بتدور على تدريب يعلمك الأساسيات الرقمية، اللي هتساعدك في شغلك ودراستك وحتى حياتك، تدريب المهارات الرقمية هيعلمك أساسيات برامج: مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت باوربوينت، الإنترنت والإيميل».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن تدريب المهارات الرقمية، سيكون خلال الفترة من يوم 23 يوليو حتى 27 يوليو، من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا، ويمكن التسجيل من خلال الاتصال على 01005855990.

تدريب «المهارات الرقمية» في محافظة البحيرة

كما نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، تفاصيل تدريب «المهارات الرقمية» في محافظة البحيرة، الذي يضم نفس البرامج المتاحة لشباب محافظة بنى سويف.

وأوضح المركز المصري الألماني، أن تدريب المهارات الرقمية سيكون خلال الفترة من يوم 16 يوليو حتى 20 يوليو، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا، ويمكن التسجيل من خلال الاتصال على 01005124054.