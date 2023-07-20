«المصريين الأحرار»: قرارات العفو الرئاسي أثلجت صدور المواطنين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ردود الفعل الخارجية حول العفو الرئاسي عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية حملت إشادات كثيرة، مشيرا إلى أن الدولة تطبق لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعًا: «كنا على يقين بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتخذ هذه القرارات سواء كان هذا طلب ومناشدة من القوى الوطنية والحوار الوطني بالإفراج عنهم أم لم يكن ذلك».

البعد الإنساني لدى الرئيس السيسي

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك معايير قانونية موجودة، وعندما يُتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال صلاحياته الدستورية بأن يتخذ قرارًا بالعفو عن بعض من المحكوم عليهم لأسباب إنسانية أو غيره، يعفوا عنهم فورا، وهذا الأمر يثلج صدور المواطنين»، متابعا: «ندرك البعد الإنساني لدى الرئيس السيسي، لذلك نصفه في البيان الخاص بنا بـ الرئيس الإنسان».

الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ العطاء

وتابع: «أعاتب بعض القوى السياسية حول النقطة التي تتعلق بالتسرع في اتخاذ قرارات مقاطعة الحوار الوطني، وعدم المشاركة فيه»، مضيفا: «أشجع أي جهة أو مواطن يريد المشاركة بالحوار الوطني ولكن من منطلق العطاء وليس الأخذ من أجل تحقيق الصالح للوطن، كون الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ العطاء».