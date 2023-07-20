مقرر مساعد لجنة التماسك الأسري: قرارات العفو قوة دفع لإنجاح الحوار الوطني

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر المساعد لجنة التماسك الأسري بالحوار الوطني، إن قرارات العفو الرئاسي أسهمت بطريقة فعالة وإيجابية دون أدنى شك في دفع عجلة الحوار الوطني وأكدت جدية الحوار.

تطور ملموس في الملفات الحقوقية والسياسية والحزبية

وأضافت ريهام الشبراوي لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي برهن منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحوار الوطني على صدق النوايا والإخلاص التام في أن يكون هناك مناخ ديمقراطي إيجابي يعم الدولة المصرية، ويكون عنوانا حقيقيا للجمهورية الجديدة، تلك التي تشهد تطورا ملموسا في الملفات الحقوقية والسياسية والحزبية والبرلمانية والخدمية وغيرها».

وتابعت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني: «قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية والتي لم تتوقف حتى الآن شكلت دليلا على مصداقية الحوار الوطني، ومقدار ما يمكن أن يساهم به في ترسيخ أواصر حقوق الإنسان في البلاد، وكسب ثقة جميع الأطراف السياسية والحزبية الوطنية».

وواصلت: «القرارات شكلت إجمالا قوة دفع حقيقية وعلامة على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة الحقيقية للعبور السريع نحو الجمهورية الجديدة».

العفو عن باتريك جورج ومحمد الباقر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن الناشطين الحقوقيين باتريك جورج و محمد الباقر، وذلك بعد مطالبات من الحوار الوطني والقوى الوطنية المشاركة به.