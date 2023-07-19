«العربي لحقوق الإنسان»: الإفراج عن باتريك زكي يرد على المشككين في الحوار الوطني

قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العفو الرئاسي عن باتريك زكي ومحمد الباقر وآخرين، دليل على إيجابية الحوار الوطني، ودليل على أن هناك أجواء صحية، وبيئة ملائمة، حيث إن استجابة الرئيس السيسي، جاءت فورية.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا العفو الرئاسي ليس بحدث جديد، بل هو استمرار لسياسة وفلسفة وإرادة مصرية ونهج للرئيس في تنفيذ ما وعد به من استخدام سلطته الرئاسية في العفو عن بعض المحكوم عليهم، وفقا لقواعد القانون التي تحدد ذلك.

قرار العفو يدل على البيئة الصالحة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس

وعبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره لاستمرار سياسة الرئيس السيسي في الاستخدام الجيد لسلطته الدستورية بالعفو الرئاسي، وفقا للقواعد المقررة، مضيفا أن هذا القرار الجديد أكبر دليل على أن الإرادة المصرية والأجواء الصحية والبيئة الصالحة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، ولذلك هو قرار يدعو للطمأنينة، ويشجع علي استمرار الحوار الوطني، ويؤكد استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، ويأتي أيضا ردا على المشككين بشأن الحوار الوطني.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس السيسي بالاستمرار على هذا النهج، وكذلك لجنة العفو الرئاسي في استكمال عملها بالإفراج عن مزيد من الدفعات، والحوار الوطني بمزيد من العمل للانتهاء من القضايا المطروحة كافة، كما طالب جميع الأطراف بالثقة الكاملة في الأجواء العامة.