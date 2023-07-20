محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف ومحطة إنتاج البيض

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من المشروعات بمركز ومدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

محطة إنتاج البيض

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث يتابع المحافظ استمرار الأعمال داخل عنبري الإنتاج والتربية، بالمشروع الذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث جرى تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تفقد المحافظ المرحلة النهائية من مشروع كورنيش الغفران إلى جانب تفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث يتم توسعة الطريق تمهيداً لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.

رصف طريق ترعة الملاحة

وفي ذات السياق تفقد «رحمي»، أعمال رصف طريق ترعه الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كيلو وبعرض 8 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، إلى جانب تفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا الذي يتم إنشاؤه بطول 1.8 كيلو وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عمارات الأوقاف بالعجيزي، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه إلى جانب الرصف وطلاء واجهات العمارات.