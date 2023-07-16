محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى والسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي يتم تنفيذها في مركز زفتى، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 634 مشروعا من إجمالي 876 مشروعا بنسبة تنفيذ تخطت الـ 91%.

تفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي السنطة وطنطا، بحضور المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندس علي سالم.

مشروعات حياة كريمة

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سندبسط، حيث تفقد استمرار العمل في مشروعات وحدة طب الأسرة، مركز التأهيل الاجتماعي، ومجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي البيطري، وحدة الحديد والمنجنيز، وسوق نموذجي، كما تفقد في قرية نهطاي أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة إلى جانب تفقد كورنيش نهطاي واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتورة، حيث تفقد وحدة طب أسرة، وحدة الشئون الاجتماعية، ومركز شباب.

مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشار «رحمي»، إلى المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كافة المشروعات، مشيراً إلى البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات المرحلة الثانية بقرى مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

مشروعات طنطا

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل طنطا من طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق تمهيداً لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات بمركز السنطة.