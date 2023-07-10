محافظ الغربية: «100 يوم صحة» قدمت 140 ألف خدمة طبية متنوعة للمواطنين

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت 140 ألف خدمة طبية متنوعة لأهالي قرى ومدن الغربية، وذلك من خلال 165 فرقة متحركة وثابتة، لتقديم خدمات «فحص صحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأم والجنين والسمعيات والتقزم والأنيميا وفحص كبار السن وقلبك أمانة».

فعاليات للتثقيف الصحي

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة قدمت خدماتها لعدد 16 ألفا 914 مواطنا على مدار اليوم، مشيرا إلى أن المبادرة شملت أيضا تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 4992 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

فحص السيدات والرضع

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 4953 منتفعا، بينما استفادت 5940 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 780 حالة والعلاج لعدد 769 منهم، إلى جانب فحص 533 سيدة بمبادرة الأم والجنين، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4152 منتفعة، كما تم فحص 122 ضمن مبادرة كبار السن فضلاً عن فحص 869 طفلا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات.