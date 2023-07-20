برلمانية: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الرئيس على إنجاح الحوار الوطني

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي عن عدد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

العفو الرئاسي استجابة لمناشدة الحوار الوطني

وقالت النائبة أمل سلامة، في بيان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكومين يأتي في إطار استخدام صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي تمثل رسالة مهمة بالدعم الكامل من جانب القيادة السياسية لجلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية بمختلفة اتجاهاتها وانتماءاتها، الذي ناقش خلال الفترة الماضية عددا من الملفات المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها إرادة سياسية لاحترام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واتخذت خطوات كبيرة في هذا الشأن، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفتح قنوات للحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية، مشددة على أن الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.