تطعيم 66 ألف طفل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تطعيم 66 ألف طفل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة بالدقهلية.

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له أن معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن المبادرة، إذ بلغ عدد الأطفال الذين جرى مناظرتهم 66022 طفلاً وطفلة فيما جرى تطعيم نحو 66 ألفاً و15 طفلا.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية أن خدمات المبادرة من مديرية الصحة بالدقهلية يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

تقدم جميع الخدمات الصحية

وكانت أن مبادرة 100 يوم صحة انطلقت في محافظة الدقهلية تحت شعار«أنزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر»، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية التي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها مجانا خلال 100 يوم.