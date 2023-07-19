الكشف على 228 ألفًا و559 مواطنا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف الطبي على 228 ألفًا و559 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك خلال 20 يومًا من إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

الكشف على المواطنين في حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأوضح «مكين»، في بيان، أنه تم فحص 81 ألفًا و884 مواطنًا من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيرا إلى فحص 123 ألفًا و661 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، فضلاً عن 1661 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الكشف على 3 آلاف و844 طفلا ضمن مبادرة السمعيات، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، وتم فحص 10آلاف و208 مواطنين ضمن مبادرة كبار السن من 65 عاما فما فوق، علاوة على 6 آلاف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

خدمات مبادرة 100 يوم صحة بالدقهلية

وأشار الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.