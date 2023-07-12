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«صحة الدقهلية»: الكشف على 1200 مواطن بالمجان في ميت غمر

كتب:

آية حسنين
03:15 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
قافلة طبية علاجية

قافلة طبية علاجية

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى إطلاق قافلة علاجية طبية في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، وتمكنت من الكشف على 1200 شخص في مختلف التخصصات الطبية. 

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية 

وأكد في بيان صحفي، أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الكشف على 1200 مواطن بالدقهلية 

وضمت القافلة 9 عيادات، منها «2باطنة - أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ نظمت المديرية على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان، مشيرا إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم. 

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