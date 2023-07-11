«صحة الدقهلية»: فحص 2975 مواطنا ضمن حملة قلبك أمانة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى فحص نحو 2975 مواطنا حتى الآن ضمن حملة قلبك أمانة في مختلف الأماكن التابعة للمديرية للاكتشاف المبكر لمرضى القلب، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

حملة قلبك أمانة في الدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، ببدء تنفيذ مبادرة «قلبك أمانة» للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

الكشف على المواطنين في 48 منشأة

وكشف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه جرى تفعيل المبادرة بنحو 48 منشأة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية بعد انتهاء الدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة، من تدريب الفرق الطبية بالوحدات على أعمال رسم القلب.

وكانت «صحة الدقهلية» أعلنت منتصف مايو عن وصول 48 جهاز قياس السكر، إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب، فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة للبدء في تنفيذ مبادرة قلبك أمانة تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.