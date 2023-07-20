تقرير للقاهرة الإخبارية: الصين منافس شرس للولايات المتحدة بمجال الفضاء

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم الخميس، بعنوان «الصين منافس شرس للولايات المتحدة في مجال الفضاء»، تضمن تطورات برنامج الفضاء الصيني، حيث تواصل الدولة الآسيوية بناء محطتها الفضائية الخاصة، كما تستعد لإطلاق كبسولة فضائية من الجيل الجديد.

منافسة محتدمة بين الصين والولايات المتحدة في الفضاء

وذكر تقرير «القاهرة الإخبارية» أنه من خلال خطة طموح لاستكشاف الفضاء من جانب الصين، فإن هناك تفاصيل للحاق بالدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة مع احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة في عدة مجالات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية.

وأفاد التقرير بأن الطموح الصيني في مجال الفضاء جاء كمحاولة لتعويض تأخرها في هذا المجال مقارنة بالولايات المتحدة، التي أرسلت أول رحلة فضاء في ستينيات القرن الماضي، وهو ما دفع بكين إلى بناء محطتها الفضائية الخاصة، في أعقاب رفض واشنطن ضمها لمحطة الفضاء الدولية.

الصين تستعد لإطلاق كبسولة فضائية من الجيل الجديد

وأعلنت الصين مؤخراً أن الاختبارات على كبسولة العودة للجيل الجديد من المركبات الفضائية الصينية كانت ناجحة، لذا تشير التوقعات إلى أن المركبة الفضائية الصينية المأهولة قد تنطلق للمرة الأولى في الفترة بين عامي 2027 و2028.

هذه الخطوة الصينية تعد ترجمة لتطورها المتسارع في مجال استكشاف الفضاء حيث أعلنت الصين في إبريل الماضي أنها ستبني أقمار اتصالات اصطناعية ستعمل كجسر للتواصل بين البعثات إلى القمر والكواكب الأخرى بحلول عام 2030، وفي نهاية مايو الماضي أرسلت أول رائد فضاء مدني في تاريخها.