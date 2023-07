رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر صورة للقمر العملاق

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورا مذهلة للقمر الكامل العملاق لشهر يوليو الجاري من الفضاء، وهو أول قمر عملاق لعام 2023، حيث يستمتع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) برؤية المشاهد الرائعة بشكل اوضح.

ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، غرد النيادي على تطبيق تويتر خلال الساعات الماضية، قائلا: «البدر كما رأيناه من محطة الفضاء الدولية، رغم أننا في الفضاء، فإن المسافة التي تفصلنا عن القمر العملاق بعيدة.. فنحن على ارتفاع يصل إلى 400 كم تقريبا عن الأرض بينما تكون المسافة بين الأرض والقمر أكثر من 384 ألف كم».

Gazing at the full Moon from the ISS.



Even though we are up here in space, we are still quite the distance away from the Moon.

We are at an altitude of around 400 km from Earth while the average distance between Earth and the Moon is around 384,000 km. pic.twitter.com/EYRdZrIpwi