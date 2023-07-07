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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر صورة للقمر العملاق

كتب:

سارة ثروت
02:01 م | الجمعة 07 يوليو 2023
القمر تلعملاق

القمر تلعملاق

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورا مذهلة للقمر الكامل العملاق لشهر يوليو الجاري من الفضاء، وهو أول قمر عملاق لعام 2023، حيث يستمتع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) برؤية المشاهد الرائعة بشكل اوضح.

صورة القمر العملاق بعدسة سلطان النيادي

ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، غرد النيادي على تطبيق تويتر خلال الساعات الماضية، قائلا: «البدر كما رأيناه من محطة الفضاء الدولية، رغم أننا في الفضاء، فإن المسافة التي تفصلنا عن القمر العملاق بعيدة.. فنحن على ارتفاع يصل إلى 400 كم تقريبا عن الأرض بينما تكون المسافة بين الأرض والقمر أكثر من 384 ألف كم».

القمر العملاق

ويشار إلى أن القمر الكامل العملاق لشهر يوليو قدم عرضا سماويا مذهلا لكافة السكان على كوكب الأرض، إذ أنه أول قمر عملاق لهذا العام بعد أن ارتفع القمر الذي يحمل اسم «قمر الغزال»، مساء الاثنين الماضي 3 يوليو أو في صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو، بحسب المنطقة الزمنية التي تراقب السماء من الأرض.

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