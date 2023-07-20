«شركات السياحة»: الضوابط المنظمة للعمرة ستصدر الأسبوع المقبل

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المقرر أن تعلن الوزارة الضوابط المنظمة لموسم العمرة الأسبوع المقبل، وذلك بعد بدء الموسم الجديد أمس الأربعاء في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن ضوابط هذا العام لن تشهد تعديلات كبيرة عما كانت عليه العام الماضي.

أسعار برامج العمرة

وأضاف باسل السيسي في تصريحات لـ«الوطن» إنه حال صدور الضوابط المنظمة للعمرة خلال الإسبوع المقبل فإنه من المقرر أن تبدأ الرحلات خلال شهر أغسطس المقبل أو شهر سبتمبر 2023 على أقصى تقدير، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة بداية الموسم لن تشهد أى زيادات بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن أسعار بعض برامج العمرة الاقتصادية التى تبلغ مدتها نحو أسبوعين ستبدأ من 20 ألف جنيه.

رحلات العمرة البرية

وأشار إلى أن شركات السياحة وفي إطار سعيها لتنويع أسعار وخدمات برامج العمرة هذا العام فإنها تأمل في عودة رحلات العمرة البحرية والبرية؛ لتكون جنبا إلى جنب مع الرحلات الجوية، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين للاختيار بين أكثر من برنامج لكل برنامج عمرة منها سعر مختلف، وذلك لتتناسب مع كافة المستويات الاقتصادية للمعتمرين.